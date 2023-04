Vali Bărbulescu s-a însurat! Cu ce femei celebre s-a iubit DJ-ul în trecut Dupa o relație de cateva luni, Vali Barbulescu s-a insurat cu cantareața Maria Andreea, la doi ani de la desparțirea de modelul Delia Tudose. Relația dintre ei a durat 12 ani, de vina pentru desparțire fiind apropierea dintre Vali Barbulescu și Otiniela, in perioada in care au fost concurenți la Ferma, reality show-ul de la Pro TV. Anul trecut, Vali Barbulescu a cunoscut-o pe Maria Andreea și la doar cateva luni a cerut-o de soție. Vineri, 28 aprilie au spus DA la Starea Civila, in București, și au avut apoi o petrecere discreta, in stil italian, la care au fost invitați doar familia și prietenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

