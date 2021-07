Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 172,3 miliarde de euro, in crestere cu 32,8- fata de mai 2020, in timp ce importurile UE au urcat cu 33,7-, pana la 164,4 miliarde de euro. Zona euro a inregistrat in mai un excedent al balantei comerciale de 7,5 miliarde de euro, fata de un plus de…

- Excedentul balantei comerciale al UE a fost de 69,1 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, fata de un plus de 55,2 miliarde de euro in aceeași perioada din 2020. In zona euro...

- UE a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 13 miliarde de euro in aprilie 2021, comparativ cu un deficit de 0,1 miliarde de euro in aceeași perioada din 2020, arata datele Eurostat. In ...

- Uniunea Europeana a inregistrat, in aprilie, un excedent al balantei comerciale de 13 miliarde de euro, fata de un deficit de 0,1 miliarde de euro in perioada similara din 2020, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a crescut la 7,06 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, mai mare cu 957,5 milioane de euro fața de cel inregistrat in perioada similara...

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele patru luni s-a adancit la 7,06 miliarde de euro, fiind mai mare cu 957,5 milioane de euro decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date miercuri publicitatii. …

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 5,327 miliarde euro in primul trimestru al acestui an, mai mare cu 863,1 milioane euro fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2020,...

- Exporturile Romaniei au crescut in perioada ianuarie-martie 2021 cu 3,9%, in timp ce importurile au crescut cu 7,1%, comparativ cu aceeași perioada a anului 2020. Deficitul balanței comerciale in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021 a fost de peste 5,3 miliarde de euro, mai mare cu 863,1 milioane decat…