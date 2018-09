Stiri pe aceeasi tema

- Decesul fulegrator al judecatorului Stan Mustața a starnit reacții furioase din partea mai multor analiști și jurnaliști. De asemenea, in urma tragicului eveniment au fost lasate foarte multe intrbari fara raspuns.

- Seful IGPR, Ioan Buda, a declarat, vineri, ca exista probe concrete in cazul de omor al paznicilor gasiti ucisi in incinta unei fabrici din Bucuresti.Buda a fost intrebat, de presa, la Cluj-Napoca, de ce suspectii sunt cercetati sub control judiciar. El a afirmat totodata ca a fost…

- Femeia arestata dupa ce și-a injunghiat șeful, la fabrica de cablaje din Oraștie, a acționat sub un puternic impuls emoțional, au apreciat magistrații care au emis mandatul de arestare pentru 30 de zile. Muncitoarea tocmai aflase ca fusese concediata din fabrica și l-a considerat vinovat pe șeful ei…

- ANSVSA: Primele analize facute pe probe din cinci tipuri de legume congelate Greenyard, retrase de la comercializare in Romania, arata ca nu contineau Listeria monocytogenes; sunt asteptate rezultatele pentru probe din alte produsePrimele analize facute pe probe din cinci tipuri de legume…

- „Conducatorul auto la care faceți referire a fost avertizat sa respecte procedurile interne. Activitatea lui va fi monitorizata, iar in cazul in care va mai avea abateri, se vor lua msurile administrative care se impun”. Read More...

- 29 de copii, cu vârsta între șapte și 14 ani, au ajuns pe patul de spital cu intoxicație în timp ce se odihneau la o tabara de vara din Taraclia. Totul a început la data de 23 iunie când mai întâi 18 minori au fost inernați la Spitalul Raional cu febra,…

- Ministrul Culturii, George Ivașcu, a transmis MAE adresa prin care solicita, in numele statului roman, amanarea unei decizii privind includerea Roșiei Montane in patrimoniul UNESCO pe data de 30 mai, cu doua saptamani inainte de a cere introducerea „in regim de urgența” a subiectului pe ordinea de zi…