Valeriu Gheorghiță: Termenul de administrare al dozei booster va fi redus la patru luni din 17 ianuarie Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a anuntat, joi, devansarea termenului de administrare a dozei de booster de la sase luni la patru luni pentru toate tipurile de vaccinuri efectuate in momentul de fata in Romania. “Toate persoanele care au cel putin patru luni de la prima schema de vaccinare completa pot sa mearga sa efectueze doza de booster, tocmai pentru a da posibilitatea de a completa schemele de vaccinare in momentul de fata, pentru ca datele stiintifice ne arata o protectie sporita, o refacere – daca vreti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

