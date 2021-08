Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile “pesimiste” arata o posibila creștere a numarului de noi cazuri de imbolnaviri de COVID-19 pana la 1.500 – 1.600 pe zi in a doua jumatate a lunii septembrie, a declarat marți medicul Valeriu Gherorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. “Sunt scenarii de lucru, sunt in functie…

- Vineri, Gheorghița a vaccinat, in Vama Veche, turiștii care au vrut sa se imunizeze.”O persoana infectata cu Delta poate sa genereze de la sapte pana la noua cazuri secundare, se extinde foarte usor unde numarul de persoane este foarte mare, unde nu se respecta masurile de preventie. Litoralul este…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat miercuri ca vaccinarea cu a treia doza va incepe in ROmania cel mai devreme in septembrie, in plin val 4 COVID-19. Șeful campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 spune ca trebuie așteptate concluziile Agenției Europene a Medicamentului in acest sens."Mai…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca este probabil ca din luna septembrie sa existe decizia de a administra doza trei sau rapelul pentru vaccinul anti-COVID, acesta urmand sa fie facuta pentru personalul medical si persoanele cu risc. „Exista discutii…

- Romania se afla la debutul valului al patrulea al pandemiei de COVID-19, iar vaccinarea cu a treia doza de vaccin ar putea incepe in luna septembrie, la 8 luni de la debutul campaniei de vaccinare, pentru personalul medical, persoanele cu varsta de peste 65 de ani sau aflate in evidența cu boli cronice,…

- Șeful CNCAV a anunțat, marți, ca din ce in ce mai multe centre de vaccinare se inchid dupa ce numarul celor care doresc sa se imunizeze a scazut, insa a avertizat ca „se poate reveni foarte rapid la structura inițiala a centrelor de vaccinare fixe in momentul in care cererea pentru vaccinare va crește”.Valeriu…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca anticipeaza creșterea numarului persoanelor care se vor vaccina impotriva coronavirsurului din cauza raspandirii variantei Delta.…