Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat ca in Romania procentul de 50% al populatiei vaccinate ar trebui sa fie obtinut in perioada iunie - iulie a acestui an, anunța AGERPRES.

"La acest moment, numarul de cabinete de vaccinare care sunt active reprezinta aproximativ 30% din totalul cabinetelor pe care noi le-am prevazut pentru aceasta campanie de vaccinare. In luna aprilie intentionam sa crestem, practic, sa deschidem toate cabinetele de vaccinare prevazute la nivelul fiecarui judet. Tot pentru luna aprilie este prevazuta inceperea celei…