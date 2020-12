Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a declarat ca e foarte posibil ca noua tulpina Covid-19 sa fie deja prezenta in...

- Dr. Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare din Romania , susține ca e foarte posibil ca noua tulpina Covid-19 sa fie deja prezenta in țara noastra. Gheorghița spune ca medicii fac studii in acest sens iar in perioada urmatoare vom putea afla daca exista sau nu virusul. De asemenea, medicul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, duminica, suspendarea zborurilor din si catre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pentru o perioada de 14 zile, precum si introducerea celor doua tari pe lista statelor pentru care se instituie carantina asupra persoanelor care sosesc in…

- Valeriu Gheorghița, șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea, susține ca Romania este pregatita sa inceapa campania de vaccinare anti-COVID in data de 27 decembrie 2020. Primii romani care vor primi vaccinul anti-COVID vor face parte din personalul sanitar care lucreaza…

- Persoanele care vor fi vaccinate anticovid vor primi o adeverința care va conține data vaccinarii, tipul vaccinului, seria și lotul, spune șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea, col. dr. Valeriu Gheorghița: „E ca un fel de bilet de ieșire din spital”. Fiecare persoana…

- Romania va incepe vaccinarea anti-COVID pe 27 decembrie! Romania este pregatita, in momentul de fața, sa inceapa vaccinarea anti-COVID pe data de 27 decembrie. Anuntul a fost facut de președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-COVID-19, col. dr. Valeriu Gheorghița.…

- Persoanele care vor fi vaccinate anti-COVID vor primi o adeverința care va conține data vaccinarii, tipul vaccinului, seria și lotul. Fiecare persoana imunizata la COVID-19 va primi o adeverința de vaccinare, spune Valeriu Gheorghița, șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind…

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…