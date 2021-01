Valeriu Gheorghiţă, despre debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca 50.000 de persoane s-au inscris la vaccinare vineri seara, in primele ore de la punerea in functiune a platformei informatice pe care se pot programa cei din etapa a doua. Prima etapa de vaccinare continua in paralel cu a doua, a precizat acesta. „Acum o ora erau 18.000 de utilizatori pe minut. Am vorbit cu directorul STS si mi-a zis ca e una dintre cele mai mari provocari din punct de vedere al platformelor informatice. (…) Erau in prima ora alocate peste 100.000 de sloturi, ceea ce inseamna 50.000 de persoane… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

