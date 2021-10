Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romana, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca Romania a depașit pragul de 40% de persoane cu varsta de peste 18 ani care s-au vaccinat impotriva Covid-19, intr-o conferința de presa organizata duminica. Dorința de vaccinare in Romania a crescut considerabil in ultimele…

- Autoritatile din Bucuresti organizeaza, de vineri pana luni, evenimentul intitulat „Maraton al vaccinarii pentru viata”, in sase centre din Capitala. Oamenii se pot imuniza cu toate cele patru tipuri de vaccin disponibile, transmite CNCAV. Evenimentul incepe vineri la ora 08.00 și și incheie luni dimineața.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta un nou maraton de vaccinare in mai multe centre din Bucuresti. “Avem in plan in perioada urmatoare sa organizam un maraton de vaccinare in mai multe centre de vaccinare din Capitala, insa, trebuie sa definitivam in acest moment toate detaliile…

- Va fi cate un centru de vaccinare cu capacitate mai mare in fiecare sector și simultan se va organiza maratonul.„Nu pot sa va dau la acest moment perioada in care se va desfașura acest eveniment, dar cat se poate de repede, in urmatoarele doua saptamani”, a spus medicul Valeriu Gheorghița.In plus, fiecare…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a avertizat ca Romania a ajuns in situația in care s-a aflat anul trecut Italia, cand nu mai facea fata numarului mare de bolnavi de COVID-19. Seful campaniei de vaccinare din Romania a primit a 3-a doza de vaccin la Spitalul Carol…

- Mai mult de trei sferturi dintre cazurile de COVID-19 inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate, iar 95.2% din decesele asociate virusului au fost la persoane nevaccinate, se arata in raportul miercuri, 15 septembrie, de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)…

- Pana in 5 august, in județul Brașov, au fost distribuite centrelor de vaccinare și medicilor de familie, 335.410 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care 316.965 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- Fostul manager al Spitalului Victor Babeș din București, Emilian Imbri, considera ca aproximativ jumatate dintre romanii din țara au imunitate impotriva COVID, potrivit B1TV. Totuși, Emilian Imbri atrage atenția ca valul patru al pandemiei ar putea veni cu pana la 6.000 de cazuri pe zi.Emilian Imbri…