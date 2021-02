Instruire in Marea Neagra. Participa peste 700 de militari din sase tari NATO

Peste 700 de militari din sase tari NATO se instruiesc, in Marea Neagra, sub comanda Fortelor Navale Romane.Fortele Navale Romane organizeaza Exercitiul "Poseidon 21", in perioada 26 februarie ndash; 6 martie, primul exercitiu multinational intrunit… [citeste mai departe]