- Desi oficial nu putem alege serul cu care sa ne vaccinam impotriva infectarii cu SARS-CoV-2, medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a explicat ca ar exista totusi o modalitate de a alege cu ce sa ne imunizam: daca la centrul unde suntem inscrisi se inoculeaza un…

- Romania se pregatește și pentru vaccinul AstraZeneca. Pana la sfarșitul lunii martie, in tara ar urma sa vina 1,3 milioane de doze din aceste vaccin. Vor fi deschise inca 180 de centre de vaccinare. Experții Ministerului Sanatații și ai Agenției Naționale a Medicamentului trebuie sa stabileasca persoanele…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a anunțat ca, in luna februarie, Romania asteapta 800.000 de doze de la compania AstraZeneca, iar alte 180.000 de doze de la compania Moderna. In urmatoarele doua saptamani, alte 163.000 de doze vor intra in tara, livrate de la producatorul Pfizer. Medicul…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat la Digi24 care a fost motivul care a dus la amanarea programarilor in campania de vaccinare demarata in Romania. Medicul susține ca diminuarea cantitaților de vaccin Moderna a pus autoritațile in situația de a regandi planul de imunizare.

- Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin de la Moderna. In campania de vaccinare din țara noastra nu este deocamdata folosit acest ser. Premierul Florin Cițu a explicat de ce administrarea vaccinului nu a inceput inca. „De la Moderna primim 14.000 saptamanal. Nu le-am folosit pentru ca erau…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Moderna. Luni a ajuns in țara a patra tranșa de vaccin produs de Pfizer/BioNTech, vaccin cu care peste 100.000 de cadre medicale din țara s-au vaccinat pana acum. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare,…

- Coodonatorul campaniei de vaccinare in Romania, dr. Valeriu Gheorghița, a enumerat persoanele care intra in etapa a doua de vaccinare. Primele doze din cel de-al doilea vaccin disponibil, cel al companiei Moderna, vor ajunge in țara noastra miercuri, a mai subliniat medicul. Peste 100 de mii de romani…

- Vaccinul impotriva Covid-19 se administreaza in doua doze la o distanta de aproximativ o luna. „Din studiile efectuate, raspunsul imun incepe sa devina protector la circa 14 zile de la prima doza, insa beneficiile maxime se obtin la circa 7 zile dupa administrarea celei de-a doua doze", a spus dr. Valeriu…