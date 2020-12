Valeriu Gheorghiță a anunțat cine va fi prima persoană vaccinată anti-Covid-19 în România Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, spune ca Romania și intreaga lume are o șansa istorica de a scapa de pandemia de coronavirus. Gheorghița a anunțat cine va fi prima persoana vaccinata in Romania. „Noi, ca strategie, am prevazut in prima etapa personalul medical si personalul din domeniul asistentei sociale. Drept urmare, prima persoana va fi un cadru medical din cele 10 unitati medicale” care vor primi primele doze de vaccin, a declarat Valeriu Gheorghita la Digi24. Cine se va vaccina prima data Medicul militar a spus ca este posibil sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, medicul Valeriu Gheorghita afirma ca este sansa istorica a poporului nostru si a lumii, in general, sa punem punct acestei pandemii. The post Cine va fi prima persoana vaccinata anti-Covid in Romania. Ce spune coordonatorul campaniei appeared first…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, medicul Valeriu Gheorghita afirma ca este sansa istorica a poporului nostru si a lumii, in general, sa punem punct acestei pandemii. El a anuntat la Digi24 cine va fi prima persoana vaccinata in Romania.

- In țarile care au inceput deja campaniile de vaccinare - Statele Unite, de pilda - prima persoana care s-a vaccinat a fost un cadru medical. In Marea Britanie, a fost o persoana varstnica. In Israel, a fost chiar prim-ministrul. Strategiile au fost diferite.

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 va incepe in Romania in data de 27 decembrie, așa ca a fost anunțata procedura in caz de reacții adverse. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița, a spus ca pacienții care acuza reacții adverse pot raporta acest lucru pe platforma dedicata de la Agenția Naționala…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, spune ca stadiul pregatirilor pentru campania de vacinare impotriva coronavirusului sunt aproape de final, noteaza Digi 24. Valeriu Gheorghița a precizat ca inaintea vaccinarii, fiecare persoana va fi examinata, dupa…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghita a preciat ca strategia defineste si grupele de virsta si prioritatile, acestea fiind in primul rand lucratorii din sistemul de sanatate public si privat, ingrijitorii din centrele pentru bolnavii cu dizabilitati, crese…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a declarat la Digi24 ca vaccinul va fi gratuit și nu va fi condiționat sau obligatoriu. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Romania spune ca strategia de vaccinare a Romaniei este finalizata,…

- Un vaccin aprobat la nivelul Uniunii Europene ar putea fi disponibil Foto: ksi.uk.com. Vaccinurile anti-COVID care vor ajunge în România vor trebui sa respecte cele mai înalte standarde de siguranța - spune doctorul Valeriu Gheorghița, președintele Campaniei Naționale de Vaccinare.…