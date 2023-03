Stiri pe aceeasi tema

- Valeria Stoica este ambasadorul Spotify si reprezinta Romania in campania EQUAL a celebrei platforme, la nivel global. Artista a aparut pe un billboard imens din Times Square, New York. Cea mai recenta piesa lansata de Valeria Stoica – „All We Wanna Do” a intrat in playlist-ul Equal Spotify Romania…

- Asistenta de laborator Camelia Sabadean, din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, cea al carei chip a fost proiectat pe cladirile comerciale din Times Square din New York, fiind considerata eroina pentru numarul de vieti salvate prin gestul ei de a dona sange in mod constant,…

- Iarna la New York evoca imagini traditionale, cu Central Park si Times Square invaluite intr-o patura alba. Nu si in acest an. Niciun fulg de nea nu a cazut nici duminica, metropola doborand astfel un record de 50 de ani pentru data primei ninsori din sezonul hibernal, relateaza luni AFP. Fii…

- Un american radicalizat in varsta de 19 ani care a atacat polițiști cu o maceta in noaptea de Anul Nou la New York si a vrut sa comita un atac jihadist, a fost plasat in arest miercuri dupa ce a fost pus sub acuzare, a indicat o sursa judiciara, noteaza AFP. Tanarul, Trevor Bickford, este acuzat ca…

- Politia a acuzat un tanar de 19 ani de doua capete de acuzare de tentativa de omor pentru atacul asupra a trei politisti in apropiere de Times Square in noaptea de Anul Nou, relateaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…