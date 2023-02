Valeria Ogășanu a murit! Marea actriță și Virgil Ogășanu urmau să sărbătorească jumătate de secol de relație Marea actrița a teatrului și filmului romanesc Valeria Ogașanu s-a stins din viața. Artista cu o cariera impresionanta, anul acesta Valeria urma sa sarbatoreasca 47 de ani de la casatoria cu maestrul Virgil Ogașanu și jumatate de secol de cand s-a cunoscut cu respectabilul actor care a implinit 82 de ani. Cei doi artiști colosali pentru cultura romaneasca s-au cunoscut pe scena Teatrului Bulandra și s-au casatorit cațiva ani mai tarziu. Nunta lor nu a avut loc la un restaurant cu ștaif, petrecerea au facut-o in apartamentul in care se mutasera și care era aproape gol. Vestea dispariției marii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

