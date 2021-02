Valentine’s Day s-a lăsat cu amenzi grele la Bălţeşti! F. T. Duminica, 14 februarie a.c., in contextul unor controale efectuate de catre politistii prahoveni, impreuna cu reprezentanti ai DSVSA, ai ITM si ai altor institutii cu atributii in domeniu, pentru verificarea modului in care sunt respectate masurile de impiedicare a raspandirii COVID-19, a fost intrerupt un eveniment care marca Ziua Indragostitilor. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „pe raza comunei Balțești, s-a constatat faptul ca, in cortul de evenimente amplasat in spatele restaurantului din localitate era organizata o petrecere cu ocazia zilei de Valentine’s Day, la care participau… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment privat intrerupt de oamenii legii ploiesteni. Totul s-a petrecut ieri in Ploiesti la petrecerea de botez organizata intr-un local din Ploiesti au participat mai multe persoane In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat 20 de persoane și au aplicat sanctiuni contravenționale…

- Amenzi de 24.000 de lei la un priveghi organizat la Campulung. In ziua de 03 februarie, politistii din cadrul Poliției Municipiului Campulung, impreuna cu jandarmii din cadrul Detașamentului 7 Jandarmi Campulung, au constatat ca, la un imobil din zona Șoselei Naționale, era in desfașurare un eveniment…

- Politistii au intrerupt un eveniment privat organizat intr-un local din Cluj-Napoca, au intocmit un dosar penal in cauza si au aplicat amenzi in valoare de 4.500 de lei, potrivit Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat un local situat in centrul municipiului…

- Un eveniment privat la care participau aproximativ 200 de persoane a fost intrerupt de politistii clujeni, care au aplicat 50 de sanctiuni, in valoare de peste 100.000 de lei, informeaza Agerpres . Politistii clujeni au fost sesizati pe 24 ianuarie, in jurul orei 00,10, cu privire la faptul ca in incinta…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Gorj, au fost desfașurate 15 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii Covid-19. In total, 237 de polițiști, jandarmi…

- Polițiștii au aplicat 13 amenzi in baza Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar și alte sancțiuni in cadrul unei razii.In acest sfarșit de saptamana, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin și cei ai Secției 8 Poliție Rurala…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de duminica spre luni, in Capitala, 41 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 24.000 de lei. Doi șoferi au fost prinși pe Calea Moșilor și pe Str. Sfantul Ștefan beți și drogați. Polițiștii Brigazii…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…