In urma ședinței Consiliului de Administrație, Valentin Ștefan a fost numit director general la Poșta Romana, El ocupa in prezent poziția de director general adjunct. Anterior funcției de la Poșta Romana, Valentin Ștefan a fost angajat la Morgan Stanley, in Washington, SUA; la departamentul anti-frauda, in perioada 2017-2019. De asemenea, a fost partaner al companiei de investiții Rise Consortium, tot in SUA, și manager al Exiger Diligence, in perioada 2015-2017. Intre 2013 și 2015 a lucrat ca investigator șa Kroll Compliance, tot in Washington, iar in 2011 a fost angajat al Organizației Națiunilor…