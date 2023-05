Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai noua ediție a emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, WRS face fața unei provocari neașteptate. Cantarețul a dezvaluit ce piesa va interpreta alaturi de Emilia, partenerul lui. Au primit de fiecare data cu mare bucurie provocarile ruletei, oricat de grele s-au dovedit a fi ele si…

- Codruța Filip și Valentin Sanfir au fost in elementul lor in aceasta seara, transformați in Diana Matei. Cei doi au cantat pe scena Te cunosc de undeva! sezonul 19 alaturi de Taraful Cleante.

- CRBL face echipa cu Radu Țibulca la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19. Cei cinci jurați ai show-ului de la Antena 1 au fost luați prin surprindere de catre concurenți.Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize atat pentru…

- Valentin Sanfira este, la ora actuala, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere din țara noastra. Cantarețul este și unul dintre concurenții care fac parte din emisiunea de talente “Te cunosc de undeva”, acolo unde face echipa chiar cu partenera sa, Codruța Filip. Ce se știe despre…

- CRBL si partenerul lui, Vocea din online, au fost puși in dificultate inca din prima gala „Te cunosc de undeva!”. Prin ce situații au trecut cei doi și ce nu se vede la TV. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor…

- Fanii lui CRBL au motive sa fie fericiți, asta pentru ca indragitul artist revine la Te cunosc de undeva. Ce spune Elena, soția lui, despre intoarcerea cantarețului pe platourile de filmare. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Nicole Cherry va participa la „Te cunosc de undeva” alaturi de Poetul Rapp. Ce mesaj le-a transmis fanilor din mediul online imediat dupa ce s-a aflat de participarea ei in show-ul transformarilor de la Antena 1 și AntenaPLAY.