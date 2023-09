Stiri pe aceeasi tema

- O alta tragedie a avut loc, in urma cu puțin timp, in Italia. Este vorba despre un roman, in varsta de 31 de ani, care ​a murit intr-un accident cumplit de mașina. Barbatul mergea cu motocicleta cand o mașina i-a taiat calea.

- Tragedie fara margini in satul Lechinta. Un tanar de 18 ani a murit, in urma unui accident petrecut in Austria. “Soc și durere in satul Lechinta, un tanar care nu demult si-a sarbatorit majoratul, in noaptea de 25 august s-a stins din viața! Valentin Copil, nepotul meu un copil cuminte și cu mult respect…

- Un accident infiorator a avut loc in Dorna Candrenilor, județul Suceava, in curdul nopții de duminica spre luni, dupa ce trei tineri au murit, iar alți doi au ajuns in coma la spital. Ce s-a intamplat la locul tragediei? Un moment fatidic le-a spulberat viețile Evenimentul tragic a avut loc pe o porțiune…

- Valentin Safira trece prin cea mai grea perioada a vieții sale. Celebrul artist a suferit un accident cumplit in Italia, care l-a adus direct pe masa de operație. Marele artist a trecut printr-o intervenție dificila și s-a intors acum acasa, dar nu pe picioare, ci in scaun cu rotile. Valentin Sanfira…

- Doi soți romani au murit, miercuri, in Grecia, intr-un accident rutier grav. Copiii lor au fost transportați la spital in stare critica și se afla sub supravegherea medicilor. Tragedia s-a produs dupa ce mașina lor s-a izbit de un TIR.

- Un accident cumplit a avut loc pe o șosea din Dolj! Florin și Cosmin sunt tinerii care și-au pierdut viața in acest accident teribil. Foarte multa lume ii plange acum, iar pe rețelele lor de socializare au aparut foarte multe mesaje triste. Iata cum s-a intamplat incidentul!

- Tragedie in Italia, in stațiunea montana Santo Stefano di Cadore, provincia Belluno din Veneto, acolo unde o romanca a curmat viața a trei persoane: un copil, un tata si o bunica. Femeia in varsta de 31 de ani, de origine romana, locuia in mașina de aproximativ șapte luni.

- Un accident foarte grav a avut loc pe DN2 – E85, in localitatea Nicolae Balcescu, in urma caruia cinci persoane au fost ranite, iar noua mașini avariate. Evenimentul nefericit s-a produs din cauza unui șofer care a pierdut controlul autoturismului și a intrat pe contrasens. Ce a urmat este demn de un…