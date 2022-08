Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laszlo Balint, a declarat dupa victoria cu FC U Craiova 1948 ca a urmarit jocul la rezultat, nu spectacolul. „Vreau sa-i felicit pe baieți pentru ca au facut un efort admirabil. Știam ca va trebui sa suferim, sa absorbim momentele de presiune ale adversarului.…

- Internaționalul austriac de origine romana Flavius Daniliuc de la Nice este dorit la Bologna de antrenorul Sinisa Mihajlovic, anunța Tuttomercatoweb. ”O noua varianta pentru Bologna, din ce in ce mai activa pe piața. Clubul emilian cauta doi fundași centrali, iar ultima idee a lui Sinisa Mihajlovic…

- Valentin Mihaila (22 de ani) a marcat din nou pentru Parma in victoria cu Lecce (1-0) și a fost printre remarcați, in timp ce Dennis Man (23 de ani) a intrat in repriza secunda, fara realizari. Valentin Mihaila se descurca din ce in ce mai bine in amicalele Parmei, prestațiile sale fiind laudate de…

- Internaționalul roman Razvan Marin a fost imprumutat pentru un an de Cagliari la Empoli. Astfel, mijlocașul va continua sa joace in Serie A si sezonul urmator. Empoli FC a anuntat pe site-ul oficial ca mijlocasul roman Razvan Marin (26 de ani) va fi jucatorul gruparii toscane in sezonul 2022-2023. La…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile turneului de Mare Slem de la Roland Garros, sambata, la Paris, dupa ce a invins-o pe frantuzoaica Leolia Jeanjean, cu 6-1, 6-4.Begu (31 ani, 63 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 25 de minute si si-a egalat cea mai buna performanta a…

- Formatia de liga secunda Concordia Chiajna a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe teren propriu, in prima mansa a barajului pentru Liga I de fotbal. Chindia, clasata pe locul 7 in play-out-ul Ligii I, a deschis scorul, prin Daniel Florea (50), dar Concordia, formatie care…

- Statele membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (ODKB) intenționeaza sa organizeze o serie intreaga de exerciții comune in aceasta toamna, acestea urmand sa aiba loc in Kazahstan, Kirgizstan și Tadjikistan. Acest lucru a fost anunțat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, la summitul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sambata victoria tarii sale la Eurovision 2022 si a postat pe pagina sa de Facebook: „Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucereste Europa”, facand legatura cu invazia rusa, relateaza AFP. „Pentru a treia oara in istoria sa. Si, cred,…