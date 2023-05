Valentin Lazea, BNR: Foarte multe industrii verzi s-au dovedit a fi nerentabile

Foarte multe industrii verzi, nu doar in Romania, cat și in alte state din Europa, s-au dovedit a fi nerentabile. Și asta pentru ca in jurul lor, mai exact in amonte, din aceste industrii verzi s-au dezvoltat tot felul de industrii conexe care produc foarte scump, a spus joi economistul șef al BNR, Valentin Lazea, la conferința Romania – Banking and Business, organizata de Oxygen Events.