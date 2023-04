Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Directiei Asigurari din ASF Valentin Ionescu a declarat ca scopul hotararii privind plafonarea pretului la politele RCA adoptata, miercuri, de catre Guvern este de a nu mai avea, in urmatoarele sase luni, sa nu mai avem cresteri de tarife pe piata RCA si ca ASF sa vina cu un proiect…

- Directorul general al Directiei Asigurari din Autoritatea de Supraveghere Financiara Valentin Ionescu a precizat ca nu exista posibilitatea ca preturile politelor RCA sa explodeze sau sa se dubleze, dupa ce expira perioada de plafonare de sase luni. El a adaugat ca sunt unele companii de pe aceasta…

- Directorul general al Directiei Asigurari din Autoritatea de Supraveghere Financiara, Valentin Ionescu, a declarat miercuri, 5 aprilie, ca nu exista posibilitatea ca preturile politelor RCA sa creasca vertiginos dupa ce Guvernul a aprobat inghetarea temporara a tarifelor pentru o perioada de 6 luni…

- „Astazi s-a aprobat hotararea de Guvern propusa de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Principalul scop al propunerii pe care noi am avansat-o, in urma discutiilor cu toate partile implicate, a fost ca pe urmatoarele sase luni tarifele practice de societatile de asigurari sa nu creasca pe aceasta…

- Senatorul PNL Florin Citu scrie, miercuri, pe Facebook, ca efectele pe termen scurt ale plafonarii pretului pentru RCA sunt faptul ca preturile RCA vor exploda, o mare parte dintre companii vor renunta sa mai vanda RCA si o companie sau doua vor iesi de pe piata din Romania.”Efecte pe termen scurt…

- Senatorul PNL Florin Citu scrie, miercuri, pe Facebook, ca efectele pe termen scurt ale plafonarii pretului pentru RCA sunt faptul ca preturile RCA vor exploda, o mare parte dintre companii vor renunta sa mai vanda RCA si o companie sau doua vor iesi de pe piata din Romania.”Efecte pe termen…

- Fostul premier Florin Citu afirma, luni, intr-o postare, ca ministrul Muncii, Marius Budai, trebuie demis urgent, pentru ca au trecut deja 3 zile de cand legea pensiilor trebuia sa intre in vigoare. Senatorul PNL acuza PSD ca ”nu vrea sa faca reforme in Romania si vrea sa-i pastreze pe romani in saracie”.”Ministrul…

- Pe pagina sa de Facebook, Florin Cițu, senator al Partidului Național Liberal, a exprimat opinia ca coaliția guvernamentala a depașit termenul de valabilitate și ca este important sa se opreasca socialiștii și sa ii trimita acasa. Cițu susține ca este responsabilitatea PNL sa impuna reformele din PNRR…