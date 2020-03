Stiri pe aceeasi tema

- Situatia dramatica in care se afla in aceste zile Italia, care raporteaza sute de morti in fiecare zi din cauza pandemiei de coronavirus, a determinat mare parte din oamenii importanti ai Italiei, dar si anumite firme mari sa dea curs unei campanii care are ca scop sprijinirea sistemului medical din…

- Cu toate acestea, pe fondul absenței turiștilor și datorita reducerii traficului, canalele Veneției s-au curațat, iar apa, dupa multa vreme, este limpede. Asistenta romanca din Italia: "Se moare pe capete!" Asistenta romanca, in varsta de 49 de ani, lucreaza la un spital din provincia…

- Avem iata 108 cazuri de coronavirus confirmate in Romania. Iata care sunt cazurile:Caz 103 : Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantina.Caz 104: Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59.Caz 105: Copil, 4 ani, contact al cazului 59.Caz 106: Femeie, 43 ani, Hunedoara,…

- Barbatul de 52 de ani din Constanța, infectat cu coronavirus, este asistent șef in cadrul Spitalului Județean de Urgența “Sf. Apostol Andrei”. Autoritațile au refacut traseul barbatului din ultimele zile, dupa ce acesta a declarat ca nu a fost plecat in afara țarii și nici nu a intrat in contact cu…

- Bilant Coronavirus Romania: 8 cazuri confirmate, 3 pacienți vindecați Autoritațile au confirmat al optulea caz de infecție cu coronavirus in Romania – o persoana din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID -19 dupa ce s-a intors din Italia.…

- Coronavirusul s-a extins și la Milano, al doilea mare oraș din Italia, dar și la Torino. Conform medicilor, 60 de infecții au fost raportate in Peninsula. Doi pacienți au murit, scrie observator.tv.

- Trei persoane au fost testate pozitiv cu coronavirus in Italia, a anuntat vineri regiunea nordica Lombardia, acestea fiind primele cazuri de contaminare locala cu boala potential letala inregistrate in aceasta tara. Sute de mii de romani sunt stabiliți in acea zona din Peninsula.

- Un asistent medical care lucreaza in Germania este suspect de infectie cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a ajuns in aceasta dimineata la UPU Resita, de unde a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara.