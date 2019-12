Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Crețu, 30 de ani, fundașul dreapta al lui FCSB, a participat la randul sau la conferința de presa susținuta de roș-albaștri in perspectiva partidei cu Gaz Metan Mediaș de vineri. FCSB - Gaz Metan Mediaș se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom…

- Dupa infrangerea cu Gaz Metan Mediaș din deplasare, scor final 0-1, Cristiano Bergodi se arata din nou mulțumit de jocul echipei lui, deși Voluntari a acumulat doar 8 puncte și este lanterna roșie a Ligii 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Va fi gata pana la 15 decembrie! Asigurarile date de premierul…

- Gaz Metan Medias a terminat la egalitate cu FC Botosani, 0-0, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au ratat un penalty prin argentinianul Jonathan Rodriguez (13)...

- "E o placere sa fiu aici, sunt bucuros si deja astept sa incep aventura asta. Cand esti mic e greu sa crezi in chestiile astea. Mai intai munca si dupa aia te gandesti ca toate visurile sa fie implinite. Nu pot sa spun nimic despre mine, nu imi place sa vorbesc despre mine, eu vorbesc in teren, iar…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii I, potrivit news.roGolurile au fost marcate de Vinicius ’20, Boli ’42 si Omrani ’56. Tehnicianul Dan Petrescu nu s-a aflat pe banca gazdelor,…

- Antrenorul Tomas Ryde a declarat, marti, la Sala Apollo, ca desi a convocat-o pe Cristina Neagu la echipa nationala de handbal feminin pentru meciurile cu Ucraina si Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului European din 2020, ea nu va putea intra pe teren decat dupa inca o luna de recuperare.…

- In etapa a noua a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, luni, 16 septembrie, de la ora 21.00, cu Gaz Metan Medias, singura formatie ramasa neinvinsa in campionat. Echipa pregatita de Edi Iordanescu a acumulat cinci victorii si trei egaluri in opt partide,…

- La sediul Federației Romane de Fotbal, joi la pranz, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din șaisprezecimile Cupei Romaniei. Nu se poate spune ca sorții au fost darnici cu Foresta, gruparea suceveana urmand sa lupte cu Gaz Metan Mediaș, liderul la zi al Ligii I, pentru un loc in optimile de ...