Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu (55 ani), fost component al Generației de Aur, a analizat decizia lui Edi Iordanescu a nu il include pe Alex Mitrița in lotul pentru Campionatul European. De la anunțarea efectivului pentru europeanul nemțesc și pana acum, a existat un val de reacții negative privind lipsa celui mai…

- Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 3-3, partida susținuta luni seara, la Ovidiu, contra Farului Constanța. Disputa a contat pentru etapa 9 din play-off-ul Superligii. Costel Gilca: „Vor veni jucatori noi!“ La finalul intalnirii, antrenorul Științei, Costel Gilca, a explicat cum au salvat…

- Costel Galca, antrenorul Universitații Craiova, a prefațat duelul cu CFR Cluj din etapa #6 din play-off-ul Superligii. Universitatea Craiova - CFR Cluj are loc joi, de la 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 In plus, Galca a vorbit și despre…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Rapid, scor 2-1, in runda secunda a play-off-ului Superligii. Sorin Carțu e de parere ca Alexandru Mitrița (29 de ani) și Ștefan Baiaram (21 de ani) merita sa fie prezenți la Euro 2024. Mihai Rotaru a intervenit dupa victoria cu Rapid și l-a cerut pe Alexandru Mitrița…

- Naționala de fotbal a Romaniei este calificata la Campionatul European din Germania, iar gruparea pregatita de Edi Iordanescu a disputat deja doua partide de pregatire, cu Irlanda de Nord (1-1) și Columbia (2-3).

- Pentru prima acțiune a tricololorilor din aest an, premergatoare turneului final a lui Euro 2024, care cuprinde doua meciuri amicale, .... The post NAȚIONALA ROMANIEI Edi Iordanescu a convocat 29 de jucatori pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia first appeared on Informatia Zilei .

- Ionuț Lupescu (55 de ani) abia aștepta meciurile echipei naționale de la Campionatul European din vara acestui an și spera ca jucatorii lui Edward Iordanescu sa faca o figura frumoasa Romania s-a calificat dupa 8 ani de pauza la un nou turneu final. „Tricolorii” vor merge in Germania, la Campionatul…

- Ionuț Lupescu (55 de ani) abia aștepta meciurile echipei naționale de la Campionatul European din vara acestui an și spera ca jucatorii lui Edward Iordanescu sa faca o figura frumoasa Romania s-a calificat dupa 8 ani de pauza la un nou turneu final. „Tricolorii” vor merge in Germania, la Campionatul…