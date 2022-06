Stiri pe aceeasi tema

- Nu stim altii cum sunt, dar noi, cand ne gandim la prichiciul vetrei cel humuit si cand vedem cum se joaca unii alesi locali cu motoceii imobiliari prinsi de horn de Mihaita, parca nu prea ne salta inima de bucurie. De-un par egzamplu, priviti la contilierul local pe jumatate demisionar Husanu, de…

- Iata, stimati telespectatori si dragute telespectatorite, care a fost in randurile membrilor useristi de pe tot rotogolul patriei subiectul de uichend cel mai dezbatut, la discutiile depre starea natiunii si despre propasirea societatii useriste multilateral dezvoltate! Da, evident ca asa este: subiectul…

- Apropo de faptul ca am adus ieri in discutiune, aicea la analiza saptamanii de la rubricuta, si chestiunea situatiunii politice sleampete a USR Iasi, ne-au intrebat unii cetitori daca mai stim ceva de sefii filialei. Adicatelea daca mai traiesc, mai misca, sau genu". Acuma, sinceri sa fim, n-am mai…

- Multumim si pe aceasta cale domnului dipotat liberal Alex Muraru pentru ca a pus poza aceasta pe Facebook, cu delegatia ieseana prezenta in uichend la congres, care l-a votat presedinte de partid pe Ciuca! Astfel ca am putut arunca si noi un ochi pe trupa liberalilor de Bahlui care par a fi in carti…

- Haideti sa va spunem una faina pe azi, stimati telespectatori, daca tot auzim ca s-a dezmortit vremea afara si a inceput deja foiala pe la terase! Cica in ultima vreme pe la separeurile de la crasma Bolta Calda din targ au fost vazute in mai multe randuri niste personagii tare interesante, stand pana…

- Iata, stimati telespectatori, caci astazi, gratie nevoilor acute de socializare virtuala ale dipotatului Macovei de la PSD Iasi, putem sa va argumentam si in imagini cate ceva din marea impacare politica ce a avut loc alaltaieri in padurea din Raducaneni cum mergi spre Rotaria ciortestilor, pe drumul…

- Interesanta abordare in presa din judetul vecin Vaslui, intr-o gazeta locala de acolo, a stirii legate de faptul ca, la cererea premarelui Iasului, dosarul "Skoda" al acestuia a fost stramutat cu judecarea de la Iasi la Barlad, pe motivul stiut de-acuma: ca sa nu iasa la Iasi framantari sociale, dupa…

- Agitatiune mare in zona vniversitatii din Copou in aceste zile, stimati profesori si dragi studinti imininti: cica poimaine este ziua reftorului, iar evenimentul se anunta a fi sub cele mai bune auspicii, ca in alti ani. Iar lumea de acolo vorbeste ca acesta ar fi primit un neasteptat cadou, cu aceasta…