- Peste 400 de copii din comuna Caianu Mic s-au bucurat astazi de cadouri din partea lui Moș Craciun – a anunțat primarul Paul Știr. „La fel ca in fiecare an, Moș Craciun, cu sprijinul Primariei Caianu Mic, aduce bucurie celor mici. Peste 400 de copii din comuna noastra au primit cadouri din partea Moșului!”,…

- Doi militari de la Batalionul 136 Geniu „Apulum” au derulat in aceasta perioada o campanie voluntara de strangeri de fonduri pentru a oferi cadouri copiilor din familii sarace din județul Alba. Acțiunea este la a cincea ediție. ” Daruiește bucurie și speranța. Daruiește un Craciun”. Sub aceasta deviza,…

- Ambasadorul Israelului, David Saranga, a impartit joi cadouri unor familii cu copii grav bolnavi si a dat startul MagiCARAVAN, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice transmis AGERPRES. Darurile au fost duse personal, la doua dintre familii, de catre ambasador, alaturi de Jeanina Zgirie, din…

In timp ce elevii stau acasa și experimenteaza școala online, … Emanuel Spataru, primar comuna Razvad: ,,Școlile sunt folosite doar pe post de secții de votare, din pacate''

Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița a propus masura … Carantina zonala pentru comuna Moțaieni, din cauza incidenței Covid-19

Astazi, in jurul orei 13:00, pompierii de la Detașamentul Gaești … VIDEO: Accident in comuna Gura Foii soldat cu doua victime transportate la spital

Președintele BEJ Dambovița, judecatorul Narcis Erculescu a susținut astazi, la … BEJ Dambovița: La ora 15.00, cea mai mare prezența la vot se inregistra in comuna Cornațelu (71, 15%), iar cea mai mica la o secție din Potlogi (13,76%)