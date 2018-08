Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul economic al premierului Viorica Dancila, il acuza, indirect, pe președintele Klaus Iohannis de ințelegeri privind legea offshore, menționand ca odata cu respingerea promulgarii legii, postul național austriac devine interesat de țara noastra și acuza Jandarmeria Romana…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca inca asteapta raspunsul din partea ASF cu privire la valoarea contabila a actiunilor Digi, intreband daca valoarea actiunilor este 1,8 lei, iar patru milioane de pensionari au cumparat actiunile la o valoare de 40 de lei.

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- "Se lucreaza in cadrul Guvernului ca sa iesim cu acest Fond Suveran in prima parte a lunii septembrie”, a declarat Darius Valcov, la Antena 3. La jumatatea lunii iulie, CCR a discutat pe marginea sesizarilor depuse de PNL, USR, PMP si de catre presedintele Klaus Iohannis la Legea de infiintare…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, vineri seara, ca Executivul vrea sa modifice Legea insolventei, in urma careia a apreciat ca „toti escroci vor disparea”, si a lansat un atac la Realitatea TV, despre care a spus ca are datorii de 121,4 milioane de lei.

- Consultantul fiscal Gabriel Biris atrage atentia asupra pericolului pe care il reprezinta o eventuala amnistie fiscala, despre care au vorbit atat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, cat si consilierul premierului, Darius Valcov. "Am criticat de multe ori tendinta de a face legi fiscale…

- "CCR blocheaza planul lui Dragnea de a falimenta Romania! Curtea Constitutionala a admis astazi sesizarile cu privire la Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, un proiect prin care Liviu Dragnea planuia un jaf mascat al companiilor de stat”, transmite USR printr-un comunicat de presa.Fomatiunea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice este extinsa de la 5 ani la 10 ani pentru persoanele care au implinit 25 ani. Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor de pasapoarte…