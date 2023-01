Stiri pe aceeasi tema

- Apa de pe carosabil depașește jumatate de metru. Autoritațile ii indruma pe șoferi sa foloseasca drept ruta alternativa centura ocolitoare a orasului Calimanesti. Nivelul apei este de aproximativ 50-60 de cm, iar circulația rutiera este ingreunata.Pompierii militari din cadrul ISU Valcea acționeaza…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 13 ianuarie 2023, in jurul orei 12.30 pe șoseaua de centura a Municipiului Alba Iulia. „Traficul rutier este ingreunat pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia din cauza unui accident rutier care s-a produs in zona sensului giratoriu. In…

- Un accident rutier grav a avut loc, miercuri dupa amiaza, in judetul Dolj, intre un TIR si un microbuz, iar in urma impactului doua persoane au murit, iar alte trei au fost ranite. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de prim-ajutor, inclusiv elicopterul SMURD. "Un barbat din judetul…

- Traficul, curațenia și lipsa caldurii sunt principalele probleme cu care se confrunta in prezent bucureștenii, conform unui sondaj de opinie. Fața de acum doi ani, cand conducerea Capitalei a fost preluata de Nicușor Dan, sunt modificari semnificative, cu o singura, majora excepție: traficul. Circulația…

- Șoferi care au pus in pericol traficul rutier din județul Alba. Tanar de 21 de ani, prins de polițiști beat la volan Polițiștii au prins doi șoferi care puneau in pericole traficul rutier. Este vorba despre un tanar de 21 de ani, prins baut la volan in toiul nopții pe un drum național din Apuseni și…

- Traficul rutier este blocat total duminica dupa-amiaza pe DN 7, Valea Oltului, din cauza unui copac cazut pe carosabil in zona Lazaret, la kilometrul 241, in apropiere de limita cu judetul Valcea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un accident, in care au fost implicate patru masini, a dat peste cap traficul rutier din centrul Capitalei. S-a intamplat marti, in jurul orei 11, la intersectia strazilor Bucuresti si Serghei Lazo. Din fericire, nu sunt victime.

- Orașul Darmanești din județul Bacau va avea o centura ocolitoare, construita prin programul „Anghel Saligny”. Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat, azi, contractul de finanțare, de 20 de milioane de lei. Pentru „Centura ocolitoare trafic greu” a orașului…