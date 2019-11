Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre agresorii polițiștilor din Valcea batuți in timpul nopții de marți spre miercuri, dupa ce au urmarit un șofer fugar, au fost prinși in Slatina. Sindicatul Europol anunta ca cei doi politisti au fost deposedati de arme, amenintati cu pistolul si sechestrati, potrivit Mediafax.Miercuri,…

- Tatal, de 44 de ani, din Motru, acuzat ca și-ar fi batut copilul, de 2 ani, a fost pus in libertate de judecatori. Suspectul a fost reținut și ulterior arestat prevenitv pentru 30 de zile. In urma contestaței depuse de avocați, tatal a fost pus in libertate. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Trei mașini au fost implicate, sambata dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DN65, pe podul peste raul Olt, din zona orașului Slatina. Șapte persoane au fost ranite ușor in urma impactului, anunța reprezentanții Centrului Infotrafic, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor, in accidentul…

- IPJ Olt a anunțat ca fata carea a sunat, in cursul zilei de luni, 14 octombrie 2019, la 112, anunțand ca se afla intr-o mașina din care nu i se da voie sa coboare a fost identificata pe raza județului Ilfov. Detaliile „rapirii“ sunt greu de crezut. Fata, in varsta de 34 ani, din Ilfov, se afla alaturi…

- IPJ Olt a anunțat, luni seara, ca femeia care a sunat sa anunțe ca a fost sechestrata și insoțitorul ei au fost identificați și audiați de polițiști. „In prezent se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de lipsire de libertate urmand ca procurorul din cadrul Parchetului pe langa…

- Raport devastator dupa controlul efectuat la Caracal de procurorii Parchetului General. Inculpatii din cinci dosare de viol si lipsire de libertate ar fi scapat, pentru ca procurorii din Caracal au decis sa...

- Polițiștii din Alba Iulia cerceteaza, pentru lipsire de libertate și complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal, 6 persoane din județul Timiș. Acestea ar fi dus-o pe o tanara de comuna Santimbru, județul Alba, impotriva voinței ei, in județul Timiș, pentru o eventuala casatorie. 4 dintre persoanele…