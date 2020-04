Stiri pe aceeasi tema

- Parintii unui jandarm de la Gruparea Mobila Craiova, contaminat cu coronavirus, precum si doi angajati de la o fabrica de confectii textile din Caracal, unde au fost inregistrate mai multe cazuri de coronavirus in zilele precedente, au fost testati pozitiv cu Covid-19, acestea fiind ultimele patru…

- Un numar total de 17 angajati ai unei fabrici de produse medicale din orasul Cisnadie, județul Sibiu, au fost confirmati pozitiv ca infectati cu coronavirus. Ei sunt internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce o alta angajata a aceleiași fabrici a decedat saptamana trecuta din…

- Autoritatile din Sibiu au transmis, luni, ca 53 de cadre medicale din spitale, 27 de angajati ai SAJ si 2 cadre ISU sunt in izolare la domiciliu, dupa ce au intrat in contact cu persoane confirmate cu coronavirus. De asemenea, o asistenta de pe Sectia de Obstetrica-Ginecologie Spitalului Judetean…

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a declarat, joi, ca s-a inceput o ancheta epidemiologica dupa ce doua persoane care isi desfasoara activitatea in aceasta institutie au fost confirmate cu infectia cu noul coronavirus. Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu,…

- In județul Vrancea, in data de 29 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2930 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 54 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 112 persoane. In cadrul acțiunilor…

- Cinci noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost confirmate vineri dimineața in Romania. Bilanțul a ajuns la 64. Toate cele 5 noi cazuri sunt din București și sunt persoane care intrasera in contact cu alți pacienți din țara noastra diagnosticați cu virusul. In Bucureși, bilanțul a urcat la…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…

- In noaptea de marți spre miercuri au fost testate 13 persoane care au intrat in contact cu italianul confirmat cu coronavirus, probele ajungand deja la Matei Balș, a declarat, intr-o conferinta de presa, prefectul Cristinel...