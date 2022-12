Stiri pe aceeasi tema

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID 19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- In pofida unei cresteri record a numarului de cazuri de COVID-19 la nivel national, China nu a raportat niciun deces asociat acestei boli in partea sa continentala in ultimele cinci zile, a anuntat Centrul chinezesc pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC), duminica, relateaza Reuters, preluat de…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile.

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Protestele impotriva politicii stricte zero COVID a Chinei și a restricțiilor asupra libertaților s-au extins in cel puțin cateva orașe din intreaga lume, intr-o demonstrație de solidaritate cu rarele manifestari de sfidare ale chinezilor fața de regimul de la Beijing, scrie Reuters. Poliția chineza…

- Disney Resort din Shanghai și-a suspendat brusc activitatea, luni, 31 octombrie, ca parte a masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, iar toți vizitatorii care se aflau in parc in momentul deciziei au fost sfatuiți sa ramana acolo pana primesc rezultatul negativ al unui test, relateaza Reuters.Reprezentanții…