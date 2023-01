Stiri pe aceeasi tema

- 20 de șoferi, prinși de polițiștii din Alba in timp ce conduceau bauți sau sub influența drogurilor. 7 s-au ales cu dosare penale Douazeci de conducatori auto au fost depistați, saptamana trecuta, in timp ce conduceau sub influența alcoolului sau a drogurilor. Șapte dintre ei s-au ales cu dosare penale,…

- ZECI de șoferi beți sau drogați, prinși de polițiștii din Alba saptamana trecuta: Dosare penale și amenzi pe banda rulanta ZECI de șoferi beți sau drogați, prinși de polițiștii din Alba saptamana trecuta: Dosare penale și amenzi pe banda rulanta Douazeci de conducatori auto au fost depistați, saptamana…

- In cadrul unor actiuni ale polițiștilor la cluburile din Falticeni au fost constatate doua infracțiuni. Astfel, la un club din municicpiul Falticeni, a fost depistat un tanar de 25 ani iar in urma controlului corporal s-a gasit asupra sa un cuțit tip briceag. S-a intocmit dosar penal, tanarul fiind…

- Doi șoferi, unul din Timișoara și unul din Oravița, au probleme cu legea dupa ce au fost prinși cu droguri in mașina, in urma unor controale de rutina ale polițiștilor de la Brigada Rutiera din cadrul IPJ Caraș-Severin. „Un echipaj de poliție care acționa pe DJ 582, in localitatea Valiug, a depistat…

- La data de 15 noiembrie 2022, in jurul orei 11,00, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 47 de ani, din comuna Sasciori, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, strada Lucian Blaga din municipiul Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Dosare penale pentru trei șoferi, in weekend, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au urcat la volan deși consumasera alcool sau droguri. Unul dintre ei avea o alcoolemie de peste unu la mie.

- Social Doi tineri, din Zimnicea și Turnu Magurele, depistați drogați la volan sambata seara noiembrie 6, 2022 11:20 In seara de 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Turnu Magurele impreuna cu polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și…

- Șoferi din Alba, cu dosare penale dupa ce au condus bauți. Ce alcoolemie aveau, la volan Doi barbați, unul de 73 de ani și celalalt de 49 de ani, din Alba, s-au ales luni cu dosare penale, dupa ce polițiștii i-au prins, la volan, sub influența alcoolului. Luni, 10 octombrie, in jurul orei 16.30, polițiștii…