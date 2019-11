Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Olanda a descoperit un barbat si sase tineri cu varste intre 16 si 25 de ani care traiau in pivnita unei ferme izolate din satul Ruinerwold, "asteptand sfarsitul lumii", informeaza televiziunea olandeza RTV Drenthe marti, 15 octombrie, preluata de dutchnews.nl, dpa, Reuters si BBC, potrivit…

- O femeie din Spania a fost gasita moarta intr-un depozit de facut paine din Barcelona dupa 27 de ore de cautari, informeaza la100cienradios.com. Tania Pedraza Sanchez, in varsta de 37 de ani, a fost gasita moarta intr-o intr-un depozit din Barcelona. Femeia se ocupa de curațarea unei mașini de facut…

- Fetița in varsta de 11 ani din localitatea Gura Suții, care a disparut, vineri, pe drumul de la școala catre casa, a fost gasita moarta, duminica, pe un camp, a anunțat Poliția.

- Final tragic in cazul dipariției unei fetițe de 11 de ani, din Dambovița. Trupul neinsuflețit al acesteia a fost gasit pe un camp și prezinta urme de violența, au anunțat anchetatorii. Polițiștii au și un suspect principal. Este vorba despre un barbat cu cetațenie olandeza. Deocamdata nu au fost date…

- Eugenia era contabila. Chiar și cand era acasa, era nedesparțita de telefonul mobil. Din nefericire, acest obicei i-a adus sfarșitul! A fost gasita, fara suflare, chiar de mama sa. Ce se pațise tanara.

- Blanca Fernandez Ochoa a participat la patru editii ale Jocurilor Olimpice de iarna, in perioada 1980 – 1992 si a castigat medalia de bronz la slalom, in 1992, la Albertville. Trupul neinsufletit a fost gasit de un caine al politiei, in zona varfului Penota de Cercedilla. Un vecin a fost cel…