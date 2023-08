Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Cluj anunta ca, dupa aparitia controverselor legate de concertul sustinut de trapperul Gabriel Gavris, cunoscut sub numele de scena „Gheboasa”, s-a autosesizat si l-a amendat pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau…

- Dupa ce s-a laudat ca a fost platit cu bani grei ca sa urce pe scena de la Untold, Gheboasa a fost amendat de Jandarmeria Cluj pentru recitalul de la Untold. Cate sute de lei a scos din buzunar cantarețul dupa apariția controversata de pe scena cunoscutului festival.

- Gheboasa, tanarul artist care este in centrul unei controverse dupa apariția sa la festivalul Untold, povestește ca in urma cu doua saptamani a avut un accident de mașina in urma caruia și-a avariat bolidul. Primele declarații TV ale acestuia.

- Concertul cantarețului Gheboasa de la UNTOLD a starnit reacții de respingere la nivel national. Edy Chereji, co-fondatorul festivalului de al Cluj-Napoca, a transmis un punct de vedere cu privire la concertul care a fost aprig contestat.

- Lupii moraliști apara drogangeala și vulgaritatea deoarece li s-a spus ca e noua marca a Occidentului - asta acuza analistul politic Cozmin Gușa, care comenteaza scandalul care, peste weekend, a captivat Romania. Practic, dupa ce mai mulți tineri au fost filmați cantand o piesa cu text obscen la Untold,…

- Gheboasa, trapperul roman aflat in mijlocul unei uriașe controverse dupa apariția sa de la festivalul UNTOLD, marturisea anul acesta ca era un impatimit al fotbalului in copilarie. Originar din Targoviște, Gabriel Gavriș, pe numele sau real, povestea ca a jucat in trecut la juniorii Chindiei. Unul dintre…

- Pompierii clujeani au amendat organizatorii Untold pentru inghesuiala de pe caile de acces in stadionul Cluj Arena, relateaza stiridecluj.ro . Au fost aplicate ”95 de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor (78 avertismente și 17 amenzi in valoare totala de 14.500…

- Scenele de trap de la Untold 2023 au avut un succes incredibil. Mii de tineri au asistat la concertele unor artiști de care cei peste 30 - 35 de ani nu au auzit deloc.Au cantat pana acum YNY Sebi, Gheboasa, Marko Glass și Bvcovia, Ian. Duminica seara acolo vor fi Puya și Paraziții. In fața scenelor,…