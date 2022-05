Stiri pe aceeasi tema

Elon Musk a spus ca firmele si guvernele ar putea sa plateasca in curand "un cost mic" pentru a utiliza Twitter, la doar cateva saptamani dupa ce a anuntat ca intentioneaza sa cumpere platforma de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

Elon Musk a incheiat luni un acord de cumparare a Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, in numerar, intr-o tranzactie care va transfera controlul asupra platformei de socializare populata de milioane de utilizatori si lideri globali catre cel mai bogat om din lume, transmite Reuters.

Elon Musk a criticat consiliul de administratie al Twitter, luni, dupa ce compania de socializare a adoptat un plan cunoscut sub numele de "pilula otravitoare" pentru a se proteja de oferta sa de preluare, de 43 de miliarde de dolari, afirmand ca salariile membrilor acestuia ar fi zero daca oferta…

Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va intoarce pe Twitter, relateaza joi agentia…

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a oferit sa cumpere grupul de social media Twitter pentru 41 de miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a refuzat un loc in boardul companiei, scrie agentia de stiri Reuters.

Luptele din estul Ucrainei se vor intensifica in urmatoarele doua-trei saptamani, in conditiile in care Rusia continua sa-si reorienteze actiunile acolo, a informat marti Ministerul Apararii al Regatului Unit pe Twitter, intr-un buletin regulat, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a dezvaluit ca detine un pachet de 9,2% din actiunile Twitter, in valoare de aproape 3 miliarde de dolari, care il face cel mai mare actionar al platformei de microblogging, informatie care a dus la o crestere de peste 25% a titlurilor companiei, transmite…

Elon Musk, liderul Tesla si cel mai bogat om din lume, a anuntat sambata pe Twitter ca "se gandeste serios" la construirea unei noi platforme de socializare, relateaza Reuters.