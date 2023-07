Val de procese în SUA împotriva a patru mari producători de parfumuri O posibila actiune colectiva depusa joi, la tribunalul federal din New Jersey, de catre o pereche de mari firme reclamante din SUA, este cel mai recent din cel putin noua cazuri impotriva companiilor elvetiene Givaudan si Firmenich, care fuzioneaza cu grupul olandez de produse chimice DSM; International Flavours & Fragrances cu sediul in SUA; si Symrise din Germania. Procesele, intentate in numele cumparatorilor directi si indirecti de parfumuri, au urmat unui anunt al Comisiei Europene din martie, ca autoritatile antitrust au perchezitionat sediile Symrise, Givaudan si Firmenich. Inspectorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

