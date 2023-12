Val de insolvențe în agricultură. Un mare fermier, dar și un trader cunoscut, plini de datorii Agribusinessul romanesc trece printr-o perioada dificila marcata de numeroase falimente și preluari mai mult sau mai puțin ostile pe fondul acumularii de datorii. Fenomenul se observa mai ales in partea de sud-est a țarii și in zona Moldovei, unde seceta a afectat serioas activitatea agricultorilor. Recent, fermierul Ștefan Musca din Teleorman avertiza cu privire la situația grea in care se afla agricultorii din Romania. El estima ca, pana la sfarșitul anului, circa 200.000 de ferme mici și mijlocii ar putea sa ajunga in insolvența, fara masuri de susținere din partea statului. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

