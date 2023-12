Stiri pe aceeasi tema

- Mancarea este o chestiune serioasa in Italia, parte a identitații naționale, dupa cum ilustreaza o disputa care a izbucnit in legatura cu modul de preparare a sosului pentru celebrele paste carbonara, scrie joi, 14 decembrie, Reuters.Luca Cesari, un istoric culinar și autor din Bologna, s-a confruntat…

- Ministrii Apararii din Marea Britanie, Japonia și Italia au semnat, joi, un tratat internațional pentru a lansa un ambițios program de dezvoltare a unui avion de lupta avansat, conform unui anunț oficial citat de Reuters.

- Peste o suta de parlamentari europeni de rang inalt vor trimite marti o scrisoare comuna omologilor lor din Congresul Statelor Unite, pe care incearca sa-i convinga sa deblocheze un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, intr-un moment in care legislatorii americani au disensiuni care impiedica…

- Partidele europene de extrema dreapta s-au intalnit duminica in Italia la Florența, și au promis la unison ca vor remodela Uniunea Europeana dupa alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor, inasprind abordarea blocului asupra imigrației și atenuand politicile climatice pentru a proteja locurile…

- Italienii au intampinat perturbari in calatorii vineri, intrucat lucratorii din transport și alți angajați din sectorul public din doua dintre cele mai mari sindicate ale țarii au intrat in greva in semn de protest fața de planurile bugetare ale guvernului pentru anul 2024, noteaza Reuters. Greviștii…

- Abu Marzouk, membru al biroului politic al Hamas, a declarat pentru agentia de presa oficiala RIA Novosti ca Rusia, SUA, Franta, Spania, Italia si multe altele au facut apel la eliberarea cetatenilor lor dintre cei peste 200 de ostatici pe care Hamas i-a capturat in timpul unui raid transfrontalier…

- Cum sa faci supa de castane. Rețeta cea mai simpla. Castanele le gasești oriunde și de asemenea, spre deosebire de alte fructe ori legume, nu costa nici mult daca alegi sa le iei de la piața. Ca sa faci supa de castane nu ai nevoie de multe ingrediente. Important este sa castanele, iar mai departe lucrurile…

- Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice din Italia, a interzis noile inchirieri pe termen scurt a spatiilor de locuit din centrul istoric al orasului, prin intermediul unor platforme precum Airbnb, in incercarea de a elibera mai multe locuinte pentru localnici, transmite marti Reuters.