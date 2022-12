Stiri pe aceeasi tema

- In minivacanța, Guvernul introduce o noua taxa prin OUG, taxa pe soare. Este vorba despre o taxa care ar putea fi introdusa prin OUG de catre actualul Guvern, o ordonanța care ar fi fost data cu o zi inainte data de 1 decembrie. Aceasta taxa pe soare face referire la prosumatori Acesta taxa pe soare…

- O companie turca susține ca ar putea trimite centrale electrice plutitoare (powership) in Ucraina pentru a furniza energie electrica țarii asediate, in timp ce Rusia intensifica atacurile asupra infrastructurii civile, relateaza Asia Nikkei.

- Brașovul va organiza cel mai mare targ de Craciun din istoria orașului. In 60 de casuțe, producatori, meșteșugari și comercianți ii vor aștepta pe vizitatori sa se bucure de magia Sarbatorilor de iarna.

- Romgaz a raportat in primele noua luni din 2022 un profit net de 2,2 miliarde lei, in crestere cu 93% fata de perioada similara din 2021, in timp ce cifra de afaceri s-a majorat de trei ori, de la 3,4 miliarde lei la 10,8 miliarde lei, potrivit raportului financiar publicat marti. Fii la curent…

- Guvernul polonez a adoptat miercuri o hotarare prin care aproba construirea primelor sale centrale nucleare, contractul pentru primul centrala fiind atribuit companiei americane Westinghouse Electric, informeaza dpa, care citeaza agentia stiri PAP, citata de Agerpres. In prezent, centralele electrice…

- Importurile de petrol rusesc in Uniunea Europeana și Marea Britanie au scazut cu 35% in august, la 1,7 milioane de barili pe zi (bpd), de la 2,6 milioane de bpd in ianuarie, dar UE a ramas cea mai mare piața pentru țițeiul rusesc, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Marea Britanie…

- Doi oficiali de rang inalt ai Uniunii Europene au cerut marti acordarea unor imprumuturi comune, pentru a ajuta blocul celor 27 de natiuni sa traverseze impreuna criza energetica, dupa ce Germania a fost criticata pentru ca si-a urmat drumul propriu cu acordarea unor subventii uriase, pe care alte…

- Lanțul britanic de supermarketuri Sainsbury’s recomanda congelarea oualor pentru a evita risipa de alimente și pentru a economisi bani. Aceste recomandari spun multe despre criza economica din Marea Britanie, care a fost grav afectata de inflație. „Pentru a evita risipa, congelați-va ouale” Acesta este…