- Temperaturile din nordul Europei au scazut sub minus 40 de grade Celsius pentru prima data dupa 2021, a anuntat institutul suedez de meteorologie SMHI, transmite agentia DPA. In unele regiuni din nordul Suediei, cum ar fi orasul Umea situat in nord-estul tarii, temperaturile au atins cea mai scazuta…

- Danemarca a anuntat marti intarirea cooperarii sale militare cu Statele Unite, ale caror trupe vor avea acces in trei baze militare aeriene daneze, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acordul intre cei doi aliati in NATO urmeaza unor intelegeri similiare incheiate intre SUA si alte doua tari nordice,…

- Linn Blohm (31 de ani), pivotul naționalei Suediei, a fost surprinsa de prețul ridicat al biletelor pentru fazele finale ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Suedia a jucat meciurile din faza grupelor in sala din Gothenburg, acasa, cu o medie de aproape 10.000 de spectatori. Sferturile de finala,…

- Echipa naționala a Romaniei a caștigat al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin, 37-28 cu Serbia, la capatul unei prestații entuziasmante. Elevele lui Florentin Pera s-au calificat in a treia grupa principala, de unde primele doua clasate vor merge in sferturile turneului. Grație…

- Miercuri incepe Campionatul Mondial feminin de handbal, care se va desfașura intre 29 noiembrie și 17 decembrie, in Danemarca, Norvegia și Suedia. # La turneul final sunt calificate 32 de formații, imparțite in 8 grupe cu cate 4 echipe.# Romania face parte din grupa E, alaturi de Danemarca, Serbia și…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024. „Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic…

- Fosta internationala Carmen Amariei a devenit prima femeie antrenor principal din Liga Nationala masculina de handbal, in urma contractului semnat cu Universitatea Cluj. Amariei a debutat, insa, cu o infrangere, Universitatea Cluj fiind invinsa pe teren propriu. CSM Bucuresti a obținut victoria in meciul…

- In contextul crizei din Orientul Mijlociu, mai multe state din Europa Centrala, care fac parte din Spațiul Schengen, au decis sa suspende temporar acordul, reintroducand controale la granița. Alertele teroriste și incidentele inregistrate in ultimele zile in capitalele europene au determinat guvernele…