- Rusia a lansat in aceasta dimineata o vasta serie de lovituri aeriene asupra mai multor orase din Ucraina, vizand in special capitala Kiev, precum si Harkov (nord-est), Lvov (vest) si Odesa (sud).Explozii s-au auzit vineri dimineata la Kiev, unde “apararea antiaeriana functioneaza activ” a anuntat primarul…

- Odesa a fost ținta, in noaptea de marți spre miercuri, unui atac masiv cu drone. Autoritațile locale au raportat mai multe explozii in orașul port la Marea Neagra, fiind afectate mai multe cladiri de locuințe. Lovitura vine la scurt timp dupa ce forțele rusești au bombardat o gara plina de oameni din…

- Rusia a lansat 15 drone asupra Ucrainei, majoritatea in sudul țarii, in cursul nopții de sambata spre duminica, apararea aeriana distrugand 14 dintre ele, a anunțat duminica armata ucraineana, citata de Reuters. „In urma luptelor aeriene, forțele aeriene și forțele de aparare ale Ucrainei au distrus…

- UPDATE 7:30 Atac cu drone asupra OdeseiMai multe explozii s-au auzit noaptea trecuta in zona unor localitați din Ucraina și, potrivit surselor ucrainene, cel puțin 4 proiectile și-ar fi atins ținta. Mai multe filmari au surprins o serie de explozii in localitatea Ilicevsk. Odessa is getting lit up tonight.…

- Rusia vine cu noi revendicari in Ucraina: vor Kievul, Odesa plus alte regiuni / 'Schimbarile sunt evidente!'Pe fondul faptului ca la varful Ucrainei sunt tensiuni, dar și a contraofensivei care avanseaza greu, forțele armate rusești au reluat atacurile in forța și au reușit sa avanseze. In acest context,…

- Ucraina anunta miercuri ca a fost tinta unui atac nocturn al Rusiei cu 48 de drone de tip Shahed de fabricatie iraniana, relateaza AFP.”In total, 48 de drone (de tip) Shahed 136/131 au fost lansate”, dintre care 41 au fost distruse de apararea antiaeriana, anunta pe Telegram Fortele Aeriene ucrainene,…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone Shahed asupra regiunii Odesa, in noaptea de miercuri spre joi, autoritatile ucrainene raportand bombardamente in raionul Ismail, noteaza RBC potrivit Rador Radio Romania."In raionul Ismail, s-au inregistrat pagube aduse infrastructurii portuare și unor…