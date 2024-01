Val de aer rece cu temperaturi de –10 posibil până la –20 de grade Celsius Un val de aer rece va lovi saptamana viitoare Romania. Sunt așteptate valori de –10 grade Celsius pana la –20 de grade Celsius. Temperaturile cele mai scazute sunt prognozate pentru zilele de marți și miercuri. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi foarte scazute de pana la –10 grade, -15 sau poate chiar și -20 de grade Celsius, pe fondul patrunderi unui val de aer rece in țara noastra, dupa ce a facut prapad in Europa. Cele mai mici temperaturi sunt așteptate in diminețile zilelor de marți și miercuri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Mateescu, meteorolog ANM, a vorbit la Realitatea PLUS despre temperaturile anormale inregistrate astazi dar și despre valul de aer polar care ar urma sa intre in țara noastra chiar in urmatoarele zile."Astazi, o zi mai calda decat in mod obișnuit, temperaturile maxime se vor incadra intre 5-17…

- Un val de aer polar va ajunge in Romania, aducand cu el temperaturi scazute, lapovița și ninsoare, spune directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. Potrivit acesteia, vremea se va raci semnificativ incepand de luni, 8 ianuarie, astfel ca, in nordul Moldovei,…

- Temperaturile vor scadea semnificativ incepand de luni, 8 ianuarie, iar o masa de aer cald va aduce frig, lapovița și ninsoare. Daca in primele zile ale anului vremea a fost deosebit de calda cu temperaturi peste media perioadei, in prima parte a saptamanii, minimele pe parcursul nopților și dimineților…

- Aerul polar ajunge in Romania, iar incepand de luni, 8 ianuarie, racirea va fi una semnificativa. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Digi24 ca masa de aer polara va aduce frig, lapovița și ninsoare. In prima parte a saptamanii, minimele pe…

- Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in noaptea dintre ani in cea mai mare parte a tarii. Primele ninsori sunt asteptate pe 1 si 2 ianuarie, dar numai la altitudini de peste 2.500 de metri, potrivit estimarilor meteorologilor.In Capitala, temperaturile maxime vor atinge duminica 12 grade, precum…

- Un nou episod de iarna lovește Romania. Un ciclon polar aduce ploi, ninsori și frig in toate regiunile. Regimul de temperaturi va fi scazut, cu maxime care nu vor depași 5-6 grade Celsius, cel mult posibil spre 8- 9 grade in zona litoralului, anunța meteorologii. „Așa cum arata și informarea meteorologica…

- Conform prognozei speciale a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru București, incepand de sambata se anunța o racire a vremii. Incepand de vineri dimineața și pana sambata dimineața, se prevede o incalzire a vremii in comparație cu ziua anterioara, atingand valori relativ calduroase…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ce urmeaza in Romania in ceea ce privește vremea. Potrivit directorului ANM, episodul de vreme rece va fi unul scurt, iar temperaturile vor deveni din nou asemanatoare celor unei zile de vara. ”Va fi o perioada scurta din…