Stiri pe aceeasi tema

- Mana lunga a Kremlinului se pare ca l-a ajuns pe rebelul Prigojin al carui avion s-ar fi prabușit deasupra Rusiei. Potrivit primeleor informații liderul Wagner nu ar fi supraviețuit.Evgheni Viktorovici Prigojin a fost un om de afaceri rus, personalitate publica, militara și politica, un fost apropiat…

- Ambasadorul general al Statelor Unite pentru justiția penala globala și reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, Beth Van Schaack, și-a exprimat indoiala ca președintele rus Vladimir Putin va fi arestat pentru crime comise in Ucraina. Van Schaack a reiterat sprijinul SUA pentru un tribunal internațional…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a rabufnit comentand situația stadionului Arena Naționala, pe care roș-albaștrii nu vor putea juca in primul weekend din septembrie din cauza gazduirii unui eveniment extrasportiv, East European Comic Con, dedicat fanilor…

- UPDATE - Kievul raspunde aluziilor lui Putin și Lukașenko: Ucraina și Polonia vor fi mereu „unite”Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a dat asigurari, duminica, ca Kievul și Varșovia vor fi „intotdeauna unite”, dupa remarcile lui Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko in care au acuzat Polonia…

- Șeful centrului Cyberint din SRI, generalul Anton Rog, a spus ca toate cele trei servicii de informații ale Rusiei (FSB – serviciul de informații interne, SVR – cel de informații externe, GRU – serviciul de informații al armatei) au incercat sa atace cibernetic Romania, dupa declanșarea invaziei lui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca a propus combatantilor din Wagner sa activeze sub comandamentul oficial al unei alte persoane, dar ca seful lor, Evgheni Prigojin, a refuzat aceasta oferta dupa rebeliunea esuata, relateaza vineri France Presse, informeaza Agerpres.Intr-un interviu publicat…

- Occidentul, in frunte cu SUA, duce „un razboi hibrid nedeclarat” impotriva Rusiei si cauta sa destabilizeze situatia politica din Rusia inaintea alegerilor prezidentiale din 2024, in acelasi mod in care a facut-o in Ucraina (in 2014) si a incercat sa o faca si in Belarus (sase ani mai tarziu), a declarat…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a dezlanțuit din nou luni la adresa „Occidentului colectiv”, susținand ca acesta, in frunte cu SUA, duce „un razboi hibrid nedeclarat” impotriva Moscovei si incearca sa destabilizeze situatia politica din Rusia inaintea alegerilor prezidentiale din 2024, in…