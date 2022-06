Stiri pe aceeasi tema

- Traficul auto a fost ingreunat timp de o ora pe soseaua Virtutii din Capitala, din cauza unui tramvai al liniei 41 care a deraiat chiar pe Podul Ciurel. Vagonul a fost insa repus pe sine, iar circulatia a fost reluata.

- Cinci tineri care au participat la festivalul Saga din Capitala, weekendul acesta, au fost transportați la spital dupa ce au intrat in stop cardiac din cauza consumului de stupefiante. Doi dintre tineri au decedat dupa cateva ore, in care medicii s-au luptat sa ii salveze. Poliția Capitalei a primit…

- Un barbat de naționalitate japoneza a intrat in stop cardiac in timpul „Bucharest Half Marathon 2022”, care se desfașoara de sambata pana duminica in Capitala. Japonezului de 50 de ani i s-a facut rau la finalul cursei de 21 de kilometri, chiar dupa ce a trecut linia de sosire. Mai multe echipaje medicale…

- Fetita de 5 ani internata la inceputul lunii aprilie in spital cu hepatita cu cauza necunoscuta urmeaza sa fie supusa sambata, unui transplant hepatic, la Spitalul Fundeni, din Capitala. Ea va primi o portiune din ficatul unui adolescent de 17 ani care a intrat in moarte cerebrala. Potrivit News.ro,…