Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce orașele din Ucraina sunt sub ruinele razboiului, Moscova susține in continuare ca nu au ucis niciun civil in mod voit, ba mai mult, chiar „ii ajuta” sa ajunga pe coridoare umanitare pentru a fi evacuați din zona de bombardamente. Vaduvele militarilor ruși, care au murit in timpul invaziei…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca 1.351 de soldati rusi au murit luptand in Ucraina de la inceputul a ceea ce Moscova numeste o „operatiune speciala”, iar 3.825 au fost raniti, conform Reuters. Acesta este al doilea bilant de la inceputul razboiului, in 24 februarie, si care este de trei…

- Dupa o pauza, rutele de autobuz dinspre și spre Moscova au fost reluate. Doar ca itinerarul, care ocolește acum Ucraina este mult mai lung, respectiv, și prețul e de doua ori mai mare. Costul unui bilet ajungind pina la 4.000 de lei. Chiar și așa, șoferii nu duc lipsa de pasageri, care spun ca deocamdata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care si-a evidentiat mostenirea evreiasca in cautarea de sprijin impotriva invaziei tarii sale de catre Rusia, se va adresa duminica prin videoconferinta Parlamentului din Israel, Knesset, tara care incearca o mediere intre Moscova si Kiev, scrie AFP. In…

- In timp ce Ucraina plange, la Moscova se canta. Sute de mii de oameni au participat vineri la un concert pe stadionul Lujniki, pentru a marca 8 ani de la anexarea Peninsulei Crimeea. Președintele Putin a ținut un discurs despre patriotism, in timp ce artiștii au cantat melodii sovietice.

- Strategia Occidentului, de a-i determina pe oligarhii ruși sa puna presiune pe Vladimir Putin, pentru ca astfel, președintele de la Moscova sa inceteze atacul din Ucraina, nu va avea succes. Opinia aparține lui Mikhail Fridman, unul dintre cei mai bogați oligarhi din Rusia, cu o avere estimat[ la…

- In acest context, instituțiile bancare sunt sfatuite sa iși intareasca sistemul de securitate pentru a face fața unor eventuale atacuri cibernetice. Potrivit specialiștilor in securitate, exista temerea ca Moscova ar putea lansa un atac cibernetic coordonat impotriva bancilor europene și americane,…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…