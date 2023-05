Vacile din Europa, amenințate de o boală gravă legată de schimbările climatice „Boala hemoragica epizootica”, care poate fi fatala la bovine, a fost detectata pentru prima data in Europa: sosirea insectelor care o transmit este „o consecinta a schimbarilor climatice, relateaza agentia sanitara franceza Anses, transmite AFP. Primele cazuri de aceasta boala virala, netransmisibila la om, au fost depistate in toamna anului 2022 pe insula italiana Sardinia, apoi in Sicilia, indica Anses intr-o nota pe site-ul sau. Focare au fost apoi reperate in Andaluzia, in sudul Spaniei. La bovine, aceasta boala potential mortala se manifesta prin febra, anorexie, mers schiopatat si detresa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Boala hemoragica epizootica", care poate fi fatala la bovine, a fost detectata pentru prima data in Europa: sosirea insectelor care o transmit este "o consecinta a schimbarilor climatice, relateaza agentia sanitara franceza Anses, transmite AFP. Primele cazuri de aceasta boala virala, netransmisibila…

- Proiectele se vor desfașura in perioada 1 iunie – 16 octombrie 2023, in 20 de țari: Portugalia, Marea Britanie, Franța, Polonia, Grecia, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, China, Germania, Noua Zeelanda, Australia, Mexic, Africa de Sud, Bulgar

- Spania va interzice anumite activitati de munca realizate in aer liber in conditii de caldura severa, a anuntat ministrul spaniol al Muncii, Yolanda Diaz, miercuri, in contextul in care tara iberica se confrunta tot mai frecvent cu temperaturi ridicate ca urmare a schimbarilor climatice, informeaza…

- Aceasta temperatura, inregistrata la nivelul statiei meteo de pe aeroportul din acest oras andaluz, ”ar fi (…) temperatura-record a Spaniei continentale in luna aprilie”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Aemet. Precedentul record al Spaniei continentale data din 2011 si a fost inregistrat la Elche…

- Harry Belafonte, un cantaret, compozitor si actor revolutionar care si-a inceput cariera de divertisment cu hitul anilor 1950 „Day O" („Banana Boat"), inainte de a se indrepta catre activismul politic, a murit marti, la varsta de 96 de ani, a scris New York Times, potrivit Reuters. Belafonte este…

- Mark Sheehan, cofondatorul si chitaristul trupei rock irlandeze The Script, care a concertat si in Romania de doua ori, a murit vineri, la numai 46 de ani, scrie BBC.O declaratie pe conturile de social media ale trupei precizeaza ca Sheehan a fost un „sot, tata, frate, coleg de trupa si prieten foarte…

- Campionatul Mondial de Polo pentru sportivii sub 20 de ani se va desfașura la Complexul Sportiv de Natație Otopeni, a anunțat, luni, primarul capitalei Nicușor Dan.Campionatul Mondial de Polo sub 20 de ani va avea loc la vara. La competiție vor participa 20 de echipe și 500 de sportivi din Serbia,…

- Studiu: Primele semne de Alzheimer pot aparea la nivelul retinei ochilor. Cum se poate diagnostica boala in stadii incipiente Un studiu recent a examinat țesutul donat din retina și creierul a 86 de persoane cu diferite grade de declin mental și a constatat o legatura ca primele semne de Alzheimer pot…