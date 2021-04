Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana pentru Medicamente va inspecta, in Rusia, fabricile de vaccin Sputnik V, care se afla in procedura de aprobare de catre regulatorul european, a anunțat șeful EMA in fața unei comisii din Parlamentul European. Franța ar putea incepe in luna iunie vaccinarea cetațenilor sai cu vaccinul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat luni declaratiile ''ciudate'' ale unui inalt responsabil european care a afirmat ca Europa nu are nevoie de vaccinul anti-COVID rusesc Sputnik V, promitand in acelasi timp ca se va inocula marti, relateaza AFP. Vladimir Putin, a carui vaccinare…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este pregatita sa comande vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V pentru Germania daca vaccinul va fi autorizat in UE, informeaza Agerpres. „In ceea ce priveste vaccinul rusesc, consider ca orice vaccin autorizat de Agentia Europeana pentru Medicamente ar…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca este pregatita sa comande vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V pentru tara sa daca acesta este autorizat in UE, anunt ce survine in timp ce Angela Merkel este criticata aspru pentru incetinirea campaniei de vaccinare in Germania, relateaza AFP.…

- Kremlinul a transmis marti ca presiunea asupra unor tari de a refuza sa cumpere vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 este la niveluri fara precedent, dar nu are nicio sansa de succes, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut…

- Ungaria a inceput, de vineri, vaccinarea populației cu Sputnik V. Este prima țara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva Covid-19. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare desemnate de catre autoritati”, a anuntat intr-o conferinta…

- Ungaria este prima țara UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. De asemenea, Ungaria a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V.

- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a fost vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul rusesc Sputnik V, a confirmat joi un oficial, potrivit agentiei Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: PSD pune tunurile pe PNL și USR: ‘Noi propunem un buget pentru dezvoltare, nu un buget pentru inghețare’…