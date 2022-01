Vaccinul românesc este gata. Cercetătorii au avut dreptate Deși au fost impiedicați cu toate forțele și pe toate planurile de autoritațile statului roman, cercetatorii de la Institutul Oncogen Timișoara au reușit sa finalizeze cele mai importante cercetari pentru vaccinul anti-Covid. Rezultatele au aratat ca vaccinul stimuleaza imunitatea celulara, reușind, astfel, sa asigure protecție maxima și de durata in fața SARS-Cov-2. Dupa doi ani […] The post Vaccinul romanesc este gata. Cercetatorii au avut dreptate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va incepe administrarea celei de-a patra doze de vaccin anti-coronavirus pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, citat de Reuters. Un spital israelian a administrat recent a patra doza de vaccin unui grup pentru testare,…

- Cercetatorii de la Clinica Universitara din Mainz, Germania, au ajuns la concluzia ca circa 40% dintre pacienții care au suferit de COVID-19 s-au confuntat sechele ale bolii timp de peste șase luni, potrivit agenției EFE, citata de Agerpres . Conform rezultatelor studiului, problemele de sanatate aparute…

- Medicago, companie biofarmaceutica cu sediul in Quebec, si grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) au anuntat, marti, rezultate pozitive de eficacitate si siguranta ale studiului global de faza 3 a candidatului pentru vaccinul COVID-19 pe baza de plante. Studiul a fost efectuat pe peste 24.000…

- Vaccinul nu impiedica infectarea cu noul coronavirus, dar reduce durata prezenței virusului in corp, limitand astfel riscul de transmitere pe termen lung. Un studiu, publicat in The New England Journal of Medecine, prezentat de Futura sante, arata ca persoanele vaccinate sunt contagioase o perioada…

- • Contractul privind finantarea proiectului Decode privind vaccinul romanesc anti-Covid se va incheia in 5 decembrie 2021 • Functionarii Camerei de Conturi Timis care au verificat finantarea proiectului Decode, sanctionati cu mustrare scrisa • Seful OncoGen sustine ca raportul intocmit de acestia contine…

- Doua echipe de cercetatori din Israel au realizat un studiu care a comparat incidența infecțiilor in randul persoanelor care s-au vaccinat anti-Covid la inceputul campaniei de vaccinare, mai exact in lunile ianuarie și februarie, și printre cei care s-au vaccinat doua luni mai tarziu, respectiv in martie…

- Cercetatorii romani au creat un test RT-PCR de depistare a noului coronavirus capabil nu doar sa indice foarte repede si cu precizie ce varianta a virusului a contractat pacientul, ci si in ce stadiu este boala. Echipa de specialisti care a lucrat la proiect spune, ca in curand, romanii vor putea cumpara…

- Potrivit unui studiu facut la universitațile din Geneva și Munchen, raspunsul imunitar in cazul vaccinarii este mai important dupa o perioada de repaus și la inceputul zilei, arata LCI. Rezultatele...