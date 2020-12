Stiri pe aceeasi tema

- Daca este aprobat de comisia de vaccinuri de la Food and Drug Administration (FDA), ar putea deveni cel de-al doilea vaccin anti-coronavirus permis in SUA, scrie BBC .Anunțul specialiștilor vine la o zi dupa ce americanii au inceput sa primeasca vaccinuri de la Pfizer-BioNTech. Spre deosebire de vaccinul…

- Titlul initial arata ca "FDA announces deaths of two Pfizer vaccine trial participants" (Agentia medicamentului din SUA anunta decesul a doi voluntari care au participat la testarea vaccinului anti-COVID al Pfizer-BioNTech). Stirea publicata in jurul orei 17.00 are in seara zilei de 8 decembrie titlul…

- Vineri s-au disputat primele trei meciuri la Campionatul European din Danemarca, in grupele A si C. Romania a avut zi de pauza si va evolua sambata, cu Polonia, in grupa D, anunța news.ro. Rezultatele inregistrate vineri sunt: Franta - Muntenegru 24-23 si Danemarca - Slovenia 30-23 (A), respectiv…

- Trei vaccinuri impotriva COVID, dezvoltate de Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca-Oxford, s-au dovedit a fi eficiente și urmeaza sa fie autorizate, apoi distribuite și administrate, intr-un moment in care intreaga lume se confrunta cu un nou val epidemic agresiv. Ultimele saptamani au adus trei…

- Una dintre marile tragedii care, in timp, va pune in plan secundar incendiul de la clubul „Colectiv” s-a petrecut in plina pandemie. Sectia de terapie intensiva a Spitalului din Piatra Neamt a fost mistuita de un incendiu. Zece bolnavi de Covid, intubati, au decedat, arsi de vii. Medicul care ii ingrijea…

- Comisarul european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret, bulgaroaica Mariya Gabriel, a anuntat sambata ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19, dupa ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa. ”Dupa un prim test negativ pentru COVID-19 luni, al doilea a fost pozitiv.…

- Alte 713 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Belgia-1, Germania-1, Romania-1, Federația Rusa-1, Spania-1, Turcia-1)