- Procesul de votare la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 5 și 6 decembrie 2020 s-a incheiat la secția de votare din Auckland, desfașurarea procesului electoral decurgand in condiții foarte bune și fara prelungirea votarii, transmite MAE. La ora 12.00, ora Romaniei, se vor inchide…

- Foxconn pleaca din China in Vietnam, la cererea Apple. De ce muta americanii o parte din producție din țara renumita pentru angajații ieftini Apple a cerut contractorului taiwanez Foxconn sa mute o parte din activitatile de asamblare de tablete iPad si laptopuri MacBook din China in Vietnam. Compania…

- Doar 70% dintre persoanele vaccinate in testele de faza a III-a cu vaccinul dezvoltat de Oxford cu AstraZeneca nu au dezvoltat simptome de Covid-19, arata studiul publicat, potrivit BBC. Companiile Pfizer și Moderna au anunțat o eficiența de 95%, dar nu au avut aceeași transparența in ceea ce privește…

- ”Membrii G20 au adoptat masuri imediate si exceptionale pentru a raspunde impoctului pandemiei, inclusiv prin implementarea unor masuri fiscale, monetare si de stabilitate financiara fara precedent”, se arata intr-un comunicat. Cheltuielile totale efectuate pana in prezent reprezinta mai mult de doua…

- Companiile americane Moderna și Pfizer au anunțat in decurs de o saptamana ca vaccinurile lor impotriva Covid-19 au o eficiența de peste 90% și ar putea fi autorizate pentru utilizare pana la finalul anului. Marea Britanie a comandat cinci milioane de doze de vaccin Moderna pana in primavara și 40 de…

- Compania farmaceutica americana Pfizer lanseaza un program-pilot de livrare a vaccinului sau experimental anti-COVID-19 in patru state americane. Compania farmaceutica incearca sa rezolve problemele de distributie ridicate de conditiile extreme de temperatura la care trebuie pastrat vaccinul, de pana…

- Medicamentul care trateaza atat gripa cat si coronavirusul ajunge joi in Romania. Este vorba despre o transa de 220.000 de tablete de Favipiravir care vor fi trimise in depozitele Unifarm. In urmatoarele sase luni, in tara vor ajunge 770.000 de tablete. Favipiravir este un antiviral folosit pentru formele…

- Terapia - o companie SUN PHARMA (Terapia), anunța ca incepand cu 15 octombrie 2020 prima cantitate de 220 000 de tablete de favipiravir (FluGuard), dintre care 20.000 reprezinta o donație pentru spitalele COVID-19 , intra in depozitele Unifarm SA. In ceea ce privește cantitatea totala care va fi asigurata…